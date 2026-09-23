Alibaba Group Aktie 51116731 / KYG017191142
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23.09.2026 07:02:18
Hang Seng-Papier Alibaba Group-Aktie: Diese Dividende steht Alibaba Group-Anteilseignern zu
Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Alibaba Group-Dividendenzahlung aus.
Im Zuge der Hauptversammlung von Hang Seng-Wert Alibaba Group am 22.09.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 1.03 HKD je Aktie beschlossen. Wie die Dividendenhistorie offenbart, gab es gegenüber dem Vorjahr damit keine Veränderung. Die Gesamtausschüttung lässt sich Alibaba Group 37.06 Mrd. HKD kosten. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 18.06 Prozent an.
Veränderung der Dividendenrendite
Zum Frankfurt-Schluss notierte der Alibaba Group-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 12.70 EUR. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Alibaba Group, demnach wird das Alibaba Group-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Alibaba Group-Papier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anleger ausgezahlt. Für das Jahr 2026 beträgt die Dividendenrendite des Alibaba Group-Anteilsscheins 0.86 Prozent. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividendenrendite noch bei 0.80 Prozent lag.
Gegenüberstellung von Kursentwicklung und realer Rendite
Innerhalb von 1 Jahr verringerte sich der Aktienkurs von Alibaba Group via Frankfurt um 26.50 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -21.53 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Alibaba Group-Kurs.
Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel Alibaba Group
Für 2027 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 1.08 HKD voraus.
Alibaba Group-Fundamentaldaten
Die Börsenbewertung des Hang Seng-Unternehmens Alibaba Group beträgt aktuell 2.235 Bio. HKD. Dividenden-Aktie Alibaba Group weist aktuell ein KGV von 18.99 auf. Im Jahr 2026 erzielte Alibaba Group einen Umsatz von 1.125 Bio.HKD sowie ein EPS von 6.26 HKD.
Redaktion finanzen.ch
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