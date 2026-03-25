Hang Seng May Hand Back Tuesday's Gains

(RTTNews) - The Hong Kong stock market on Tuesday wrote a finish to the three-day slide in which it had given up almost 1,650 points or 6.5 percent. The Hang Seng Index now rests just above the 25,050-point plateau although it's expected to open in the red on Wednesday.

The global forecast for the Asian markets suggests renewed pressure thanks to a rebound by crude oil prices. The European markets were mixed and flat and the U.S. bourses were slightly lower and the Asian markets figure to split the difference.

The Hang Seng finished sharply higher on Tuesday following gains from the financials, property stocks, entertainment companies and technology shares.

For the day, the index soared 681.24 points or 2.79 percent to finish at 25,063.71 after trading between 24,555.50 and 25,077.09.

Among the actives, Alibaba Group and Techtronic Industries both expanded 2.92 percent, while Alibaba Health Info gathered 1.49 percent, ANTA Sports perked 1.46 percent, China Life Insurance rallied 3.38 percent, China Mengniu Dairy rose 1.81 percent, China Resources Land elevated 0.91 percent, CITIC spiked 3.74 percent, CNOOC plunged 3.48 percent, CSPC Pharmaceutical picked up 0.73 percent, Galaxy Entertainment climbed 2.61 percent, Haier Smart Home advanced 2.31 percent, Hang Lung Properties vaulted 2.94 percent, Henderson Land increased 2.27 percent, Hong Kong & China Gas was up 0.71 percent, Industrial and Commercial Bank of China collected 2.20 percent, JD.com added 2.00 percent, Lenovo soared 4.29 percent, Li Auto accelerated 4.32 percent, Li Ning surged 4.36 percent, Meituan strengthened 3.20 percent, New World Development improved 2.29 percent, Nongfu Spring jumped 3.36 percent, Xiaomi Corporation gained 1.93 percent, WuXi Biologics skyrocketed 4.57 percent and ENN Energy was unchanged.

The lead from Wall Street is soft as the major averages opened lower on Tuesday and bounced back and forth cross the unchanged line before settling slightly in the red.

The Dow shed 84.41 points or 0.18 percent to finish at 46,124.06, while the NASDAQ dropped 184.87 points or 0.84 percent to end at 21,761.89 and the S&P 500 sank 24.63 points or 0.37 percent to close at 6,556.37.

The choppy trading on Wall Street came amid a rebound by the price of crude oil, with international benchmark Brent crude futures surging back above $100 a barrel.

Crude oil prices surged on Tuesday as market participants found U.S. President Donald Trump's announcement of U.S.-Iran peace talks to be unfounded. West Texas Intermediate crude for May delivery was up $3.90 or 4.43 percent at $92.03 per barrel.

Iran's foreign ministry said Trump's remarks were "part of efforts to reduce energy prices and buy time" for military plans.