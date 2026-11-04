Handsome: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Handsome gab am 02.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 359.73 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 85.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Handsome mit einem Umsatz von insgesamt 324.76 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 309.63 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 4.89 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch