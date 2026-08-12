HANDSMAN stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

HANDSMAN hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 30.39 JPY. Im Vorjahresviertel waren 26.05 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 9.74 Milliarden JPY gegenüber 9.38 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 76.73 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 74.30 JPY je Aktie generiert.

HANDSMAN hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 35.25 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1.02 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 34.90 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch