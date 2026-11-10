HANDSMAN hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

HANDSMAN hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 22.54 JPY, nach 9.22 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9.23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.25 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9.02 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch