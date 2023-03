Handelszeitung: UBS-Chef Ralph Hamers soll fusionierte Bank leiten

Zürich (awp) - Die Gerüchte verdichten sich, dass UBS-Chef Ralph Hamers die fusionierte Superbank aus UBS und Credit Suisse leiten soll. Dies berichtet die Handelszeitung am Sonntag (online) unter Berufung auf Insiderinformationen.

Der Verwaltungsrat soll in seiner jetzigen Besetzung bestehen bleiben, heisst es weiter. Eine vorher spekulierte Berufung von Ex-SNB-Präsident Philipp Hildebrand in den Verwaltungsrat soll es demnach nicht geben. Auch Spekulationen einer Rückkehr von Sergio Ermotti, dem jetzigen Verwaltungsratspräsidenten der Swiss Re, zur UBS hätten sich nicht bewahrheitet, so das Blatt weiter.

cg/pre