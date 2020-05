Handelsumsatz an der Schweizer Börse im April unter Vormonat

Zürich (awp) - Die Schweizer Börse SIX hat im April verglichen mit dem turbulenten März ein deutlich geringeres Handelsvolumen verzeichnet. Aufgrund der Corona-Krise prägte eine hohe Volatilität das Marktgeschehen.

So sanken die Handelsumsätze im April im Vergleich zum Vormonat um deutliche 48 Prozent auf 153,9 Milliarden Franken. Im März waren die Umsätze wegen der Corona-Krise noch um satte 81 Prozent gestiegen. Die Zahl der Abschlüsse nahm im April um 49 Prozent auf 8,81 Millionen ab, wie die SIX am Montagabend mitteilte.

Der Handelstag mit dem höchsten Umsatz war der 28. April, als Wertschriften im Umfang von 15,8 Milliarden Franken die Besitzer wechselten. Mit 1,34 Milliarden Stück wurden am 12. März die meisten Abschlüsse getätigt.

Die umsatzstärkste Wertschrift im Berichtsmonat war Nestlé mit 17,1 Milliarden Franken, Roche GS war die meist gehandelte Wertschrift, mit 589'024 Abschlüssen.

Der SMI stieg im Berichtsmonat um 3,4 Prozent und stand per Ende April bei 9'629 Punkten.

Gegenüber der Vorjahresperiode lag der Handelsumsatz von Januar bis April um 57 Prozent höher und erreichte 737,4 Milliarden Franken, während die Anzahl Abschlüsse um 123 Prozent auf insgesamt 40,0 Millionen stieg.

Aktien umsatzstärkste Kategorie

Aktien (inklusive Fonds und ETPs) waren erneut die umsatzstärkste Kategorie. Insgesamt wurden Beteiligungspapiere im Wert von 123,8 Milliarden Franken gehandelt. Das ist ein Minus von knapp 50 Prozent gegenüber dem Vormonat.

Auch der Obligationen-Umsatz war im März deutlich rückläufig mit einem Minus von 38 Prozent auf 11,8 Milliarden. Der Umsatz der ETFs ging um 29 Prozent auf 15,0 Milliarden zurück.

Der Umsatz der Fremdwährungsanleihen schliesslich sank gegenüber dem Vormonat um 50 Prozent auf 1,63 Milliarden Franken und der Handelswert bei den Strukturierten Produkten und Warrants fiel mit 1,65 Milliarden um 63 Prozent tiefer aus.

Tiefere Volumen bei Kryptowährungen

In Produkten mit Kryptowährungen als Basiswert sank das Handelsvolumen im April gegenüber dem Vormonat um 28 Prozent auf 42,1 Millionen Franken. Die Anzahl Abschlüsse nahm um 36 Prozent auf 1'871 ab. Das mit 23,3 Millionen Franken meist gehandelte Produkt ZXBTAV hat Bitcoin als Basiswert; es erzielte mit 675 auch die meisten Abschlüsse.

yr/ra