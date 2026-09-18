StarragTornos Aktie 236106 / CH0002361068
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18.09.2026 09:28:17
Handel in Zürich: SPI zum Start mit Abgaben
Der SPI fällt nach den Gewinnen vom Vortag am fünften Tag der Woche in die Verlustzone.
Am Freitag geht es im SPI um 09:09 Uhr via SIX um 0.16 Prozent auf 19’663.50 Punkte abwärts. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2.409 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.237 Prozent auf 19’648.00 Punkte an der Kurstafel, nach 19’694.77 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 19’648.00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 19’663.50 Punkten.
SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0.693 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 18.08.2026, den Stand von 20’161.57 Punkten. Der SPI notierte noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, bei 19’463.18 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 16’750.21 Punkten gehandelt.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 7.79 Prozent zu Buche. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 20’636.94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Zählern registriert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI
Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit ASMALLWORLD (+ 5.26 Prozent auf 0.60 CHF), ams-OSRAM (+ 3.89 Prozent auf 17.34 CHF), Addex Therapeutics (+ 3.60 Prozent auf 0.02 CHF), VAT (+ 1.85 Prozent auf 606.00 CHF) und MindMaze Therapeutics (+ 1.74 Prozent auf 0.16 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Highlight Event and Entertainment (-9.64 Prozent auf 4.50 CHF), SHL Telemedicine (-4.67 Prozent auf 1.02 CHF), BioVersys (-3.91 Prozent auf 27.00 CHF), Rieter (-3.25 Prozent auf 2.39 CHF) und StarragTornos (-3.24 Prozent auf 32.90 CHF).
SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3’623’654 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 310.784 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick
Die EvoNext-Aktie verzeichnet mit 0.36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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