Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’945 0.0%  SPI 19’710 0.1%  Dow 51’778 0.6%  DAX 25’602 -0.4%  Euro 0.9468 0.1%  EStoxx50 6’301 -0.3%  Gold 4’396 1.3%  Bitcoin 64’479 2.3%  Dollar 0.8244 0.1%  Öl 102.7 -2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Helvetia Baloise46664220
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Sandoz-Aktie zieht an: Zulassung für Semaglutid-Generikum in Kanada erhalten - Konkurrenz für Novo Nordisk?
SHL Telemedicine-Aktie sackt ab: Aktionäre stimmen für Einführung von Opting-out-Klausel
Leonteq-Aktie gewinnt: Grossaktionär stockt auf - Raiffeisen-Anteil übernommen
Nestlé-Aktie rutscht ab: Putin entzieht Nestlé die Kontrolle in Russland
Roche-Aktie fester: Eröffnung von neuem Forschungszentrum in den USA
Suche...
ETF Sparplan

StarragTornos Aktie 236106 / CH0002361068

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursentwicklung im Fokus 18.09.2026 09:28:17

Handel in Zürich: SPI zum Start mit Abgaben

Handel in Zürich: SPI zum Start mit Abgaben

Der SPI fällt nach den Gewinnen vom Vortag am fünften Tag der Woche in die Verlustzone.

VAT
602.88 CHF 0.90%
Kaufen Verkaufen

Am Freitag geht es im SPI um 09:09 Uhr via SIX um 0.16 Prozent auf 19’663.50 Punkte abwärts. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2.409 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.237 Prozent auf 19’648.00 Punkte an der Kurstafel, nach 19’694.77 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 19’648.00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 19’663.50 Punkten.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0.693 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 18.08.2026, den Stand von 20’161.57 Punkten. Der SPI notierte noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, bei 19’463.18 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 16’750.21 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 7.79 Prozent zu Buche. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 20’636.94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit ASMALLWORLD (+ 5.26 Prozent auf 0.60 CHF), ams-OSRAM (+ 3.89 Prozent auf 17.34 CHF), Addex Therapeutics (+ 3.60 Prozent auf 0.02 CHF), VAT (+ 1.85 Prozent auf 606.00 CHF) und MindMaze Therapeutics (+ 1.74 Prozent auf 0.16 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Highlight Event and Entertainment (-9.64 Prozent auf 4.50 CHF), SHL Telemedicine (-4.67 Prozent auf 1.02 CHF), BioVersys (-3.91 Prozent auf 27.00 CHF), Rieter (-3.25 Prozent auf 2.39 CHF) und StarragTornos (-3.24 Prozent auf 32.90 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3’623’654 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 310.784 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

Die EvoNext-Aktie verzeichnet mit 0.36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Analysen zu SPI-Aktien
Dividenden der SPI-Unternehmen

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu VAT

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten