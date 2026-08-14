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Kursentwicklung 14.08.2026 09:28:18

Handel in Zürich: SPI zum Start im Aufwind

Handel in Zürich: SPI zum Start im Aufwind

SPI-Handel am Morgen.

Logitech
83.93 CHF -0.21%
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Um 09:09 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0.11 Prozent fester bei 20’435.07 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2.506 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.101 Prozent auf 20’433.91 Punkte an der Kurstafel, nach 20’413.39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20’436.04 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20’433.91 Zählern.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0.577 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, lag der SPI bei 20’036.70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.05.2026, lag der SPI-Kurs bei 18’684.24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, wies der SPI einen Stand von 16’698.66 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12.02 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16’847.58 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 6.36 Prozent auf 5.85 CHF), Molecular Partners (+ 4.33 Prozent auf 3.37 CHF), VZ (+ 4.18 Prozent auf 169.60 CHF), Temenos (+ 4.16 Prozent auf 76.30 CHF) und Bellevue (+ 3.54 Prozent auf 7.60 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Perrot Duval SA (-5.59 Prozent auf 76.00 CHF), SHL Telemedicine (-5.14 Prozent auf 1.02 CHF), ASMALLWORLD (-4.76 Prozent auf 0.60 CHF), Edisun Power Europe (-4.32 Prozent auf 66.40 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (-3.54 Prozent auf 22.32 CHF).

SPI-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Idorsia-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 234’161 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 313.774 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

SPI-Fundamentaldaten

Im SPI weist die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
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