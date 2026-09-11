Schlatter Industries Aktie 227731 / CH0002277314
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11.09.2026 17:58:15
Handel in Zürich: SPI zum Ende des Freitagshandels fester
Der SPI schloss den Handelstag mit Gewinnen ab.
Letztendlich tendierte der SPI im SIX-Handel 0.23 Prozent stärker bei 19’454.12 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.398 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0.243 Prozent höher bei 19’457.46 Punkten, nach 19’410.30 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des SPI betrug 19’445.02 Punkte, das Tageshoch hingegen 19’572.43 Zähler.
So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht gab der SPI bereits um 2.69 Prozent nach. Der SPI stand vor einem Monat, am 11.08.2026, bei 20’511.96 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, wies der SPI einen Wert von 19’077.88 Punkten auf. Der SPI wies vor einem Jahr, am 11.09.2025, einen Stand von 17’048.42 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6.64 Prozent nach oben. Bei 20’636.94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16’847.58 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
SPI-Gewinner und -Verlierer
Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Kudelski (+ 5.93 Prozent auf 1.34 CHF), Schlatter Industries (+ 4.57 Prozent auf 18.30 CHF), Perrot Duval SA (+ 3.64 Prozent auf 114.00 CHF), Logitech (+ 3.48 Prozent auf 83.30 CHF) und Basilea Pharmaceutica (+ 3.41 Prozent auf 66.70 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Ypsomed (-7.18 Prozent auf 354.00 CHF), MindMaze Therapeutics (-6.67 Prozent auf 0.17 CHF), Barry Callebaut (-3.68 Prozent auf 1’100.00 CHF), Addex Therapeutics (-3.28 Prozent auf 0.02 CHF) und BACHEM (-2.96 Prozent auf 76.95 CHF).
Welche Aktien im SPI das grösste Handelsvolumen aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 4’103’222 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 300.243 Mrd. Euro den grössten Anteil.
KGV und Dividende der SPI-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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