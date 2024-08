Handel in Zürich: SPI zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester

Zum Handelsschluss gewann der SPI im SIX-Handel 0.67 Prozent auf 16’312.06 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.156 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.097 Prozent schwächer bei 16’187.39 Punkten in den Handel, nach 16’203.15 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 16’187.39 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16’340.91 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Der SPI wurde vor einem Monat, am 19.07.2024, mit 16’153.95 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 16’038.17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, einen Wert von 14’301.01 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 11.96 Prozent zu Buche. Bei 16’484.31 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 14’455.60 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SPI-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Kuros (Kuros Biosciences) (+ 5.15 Prozent auf 15.10 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 4.85 Prozent auf 25.95 CHF), Perrot Duval SA (+ 4.55 Prozent auf 69.00 CHF), ARYZTA (+ 4.46 Prozent auf 1.76 CHF) und Molecular Partners (+ 3.64 Prozent auf 5.70 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Curatis (-10.44 Prozent auf 5.32 CHF), Xlife Sciences (-8.88 Prozent auf 30.80 CHF), Edisun Power Europe (-8.22 Prozent auf 67.00 CHF), Schlatter Industries (-4.96 Prozent auf 23.00 CHF) und SHL Telemedicine (-4.41 Prozent auf 3.25 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Im SPI sticht die ARYZTA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 4’275’070 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 252.707 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr weist die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die CPH Group-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8.90 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

