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Index-Performance im Fokus 07.08.2026 15:58:16

Handel in Zürich: SPI zeigt sich am Nachmittag fester

Handel in Zürich: SPI zeigt sich am Nachmittag fester

Am Freitagnachmittag zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Addex Therapeutics
0.04 CHF 2.63%
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Am Freitag tendiert der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0.46 Prozent höher bei 20’540.43 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.523 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.376 Prozent auf 20’522.70 Punkte an der Kurstafel, nach 20’445.85 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 20’602.10 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20’474.22 Punkten lag.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 1.60 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 07.07.2026, wurde der SPI mit 20’202.92 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, lag der SPI bei 18’636.58 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, lag der SPI noch bei 16’570.93 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12.60 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 20’606.98 Punkte. Bei 16’847.58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Addex Therapeutics (+ 5.15 Prozent auf 0.04 CHF), Sandoz (+ 4.77 Prozent auf 72.48 CHF), SoftwareONE (+ 4.19 Prozent auf 9.46 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 3.80 Prozent auf 7.10 CHF) und Adecco SA (+ 3.62 Prozent auf 23.48 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Perrot Duval SA (-6.25 Prozent auf 75.00 CHF), Villars SA (-5.74 Prozent auf 575.00 CHF), Swisscom (-2.57 Prozent auf 626.50 CHF), Private Equity (-2.56 Prozent auf 61.00 CHF) und Komax (-2.34 Prozent auf 58.50 CHF).

Welche Aktien im SPI das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die GAM-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 3’729’515 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 314.608 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

Unter den SPI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
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