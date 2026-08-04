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Kursverlauf 04.08.2026 17:58:14

Handel in Zürich: SPI verbucht schlussendlich Zuschläge

Handel in Zürich: SPI verbucht schlussendlich Zuschläge

Der SPI zeigte zum Handelsende eine positive Tendenz.

Rieter
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Letztendlich tendierte der SPI im SIX-Handel 0.65 Prozent stärker bei 20’339.58 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.491 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.319 Prozent auf 20’272.85 Punkte an der Kurstafel, nach 20’208.44 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Dienstag bei 20’198.98 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20’389.13 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Stand von 20’326.79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.05.2026, wies der SPI einen Stand von 18’392.88 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, lag der SPI-Kurs bei 16’486.77 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 11.50 Prozent nach oben. Bei 20’491.23 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16’847.58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 10.12 Prozent auf 22.30 CHF), Ascom (+ 8.54 Prozent auf 5.59 CHF), lastminutecom (+ 6.72 Prozent auf 13.50 CHF), Comet (+ 6.37 Prozent auf 370.80 CHF) und Rieter (+ 6.04 Prozent auf 3.25 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil MindMaze Therapeutics (-8.72 Prozent auf 0.21 CHF), Highlight Event and Entertainment (-5.61 Prozent auf 5.05 CHF), Curatis (-4.29 Prozent auf 20.10 CHF), Edisun Power Europe (-4.00 Prozent auf 67.20 CHF) und SKAN (-3.20 Prozent auf 57.40 CHF) unter Druck.

Welche SPI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 5’037’806 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 306.026 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

Unter den SPI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11.77 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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