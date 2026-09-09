Handel in Zürich: SPI verbucht schlussendlich Verluste

Am Mittwoch notierte der SPI via SIX zum Handelsende 1.70 Prozent tiefer bei 19’510.45 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.464 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 19’724.39 Zählern und damit 0.624 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (19’848.24 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19’505.49 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19’748.49 Zählern.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Minus von 2.41 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der SPI 20’509.58 Punkte auf. Der SPI stand vor drei Monaten, am 09.06.2026, bei 18’882.16 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, lag der SPI-Kurs bei 17’025.36 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6.95 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Xlife Sciences (+ 13.08 Prozent auf 14.70 CHF), DocMorris (+ 6.57 Prozent auf 10.70 CHF), ASMALLWORLD (+ 6.19 Prozent auf 0.60 CHF), Adval Tech (+ 5.45 Prozent auf 42.60 CHF) und BVZ (+ 4.73 Prozent auf 1’550.00 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Perrot Duval SA (-7.20 Prozent auf 116.00 CHF), Addex Therapeutics (-6.02 Prozent auf 0.03 CHF), Schlatter Industries (-5.46 Prozent auf 17.30 CHF), Klingelnberg (-5.43 Prozent auf 10.45 CHF) und Richemont (-4.66 Prozent auf 175.10 CHF).

Welche Aktien im SPI das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Novartis-Aktie das grösste Handelsvolumen im SPI auf. 3’481’093 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 304.921 Mrd. Euro im SPI den grössten Anteil aus.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch