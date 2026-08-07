Handel in Zürich: SPI präsentiert sich zum Start fester

Der SPI springt im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0.28 Prozent auf 20’502.33 Punkte an. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.523 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.376 Prozent stärker bei 20’522.70 Punkten in den Freitagshandel, nach 20’445.85 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20’522.70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 20’474.22 Einheiten.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der SPI bereits um 1.41 Prozent zu. Vor einem Monat, am 07.07.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 20’202.92 Punkten gehandelt. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 07.05.2026, den Stand von 18’636.58 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 07.08.2025, den Stand von 16’570.93 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 12.39 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 20’606.98 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16’847.58 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Addex Therapeutics (+ 7.22 Prozent auf 0.04 CHF), GAM (+ 4.76 Prozent auf 0.09 CHF), Idorsia (+ 3.66 Prozent auf 6.23 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 2.76 Prozent auf 12.64 CHF) und Roche (+ 2.17 Prozent auf 376.40 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Forbo International (-11.28 Prozent auf 826.00 CHF), Perrot Duval SA (-6.25 Prozent auf 75.00 CHF), Villars SA (-5.74 Prozent auf 575.00 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-4.55 Prozent auf 50.40 CHF) und Edisun Power Europe (-3.79 Prozent auf 66.00 CHF).

Welche SPI-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im SPI ist die GAM-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 484’680 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 314.608 Mrd. Euro im SPI den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.36 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch