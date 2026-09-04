Handel in Zürich: SPI präsentiert sich am Freitagnachmittag schwächer

Um 15:39 Uhr fällt der SPI im SIX-Handel um 0.14 Prozent auf 20’194.79 Punkte zurück. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2.478 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0.023 Prozent höher bei 20’228.65 Punkten, nach 20’224.00 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 20’134.68 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20’280.14 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der SPI bereits um 0.214 Prozent. Vor einem Monat, am 04.08.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20’339.58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, notierte der SPI bei 18’882.99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, erreichte der SPI einen Wert von 17’119.84 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 10.70 Prozent nach oben. Bei 20’636.94 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16’847.58 Zählern.

SPI-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Perrot Duval SA (+ 20.20 Prozent auf 119.00 CHF), Cicor Technologies (+ 5.48 Prozent auf 127.00 CHF), ams-OSRAM (+ 4.23 Prozent auf 17.74 CHF), DocMorris (+ 4.22 Prozent auf 10.62 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 3.75 Prozent auf 5.54 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen ASMALLWORLD (-9.52 Prozent auf 0.57 CHF), Addex Therapeutics (-5.88 Prozent auf 0.03 CHF), MindMaze Therapeutics (-5.42 Prozent auf 0.16 CHF), Orior (-3.48 Prozent auf 13.32 CHF) und EvoNext (-3.48 Prozent auf 2.22 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SPI auf. 1’664’850 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 304.528 Mrd. Euro im SPI den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Die EvoNext-Aktie präsentiert mit 0.36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 11.77 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Curatis-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch