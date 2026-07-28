Handel in Zürich: SPI mittags mit Zuschlägen

Der SPI legt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0.54 Prozent auf 20’291.57 Punkte zu. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.486 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.117 Prozent auf 20’207.08 Punkte an der Kurstafel, nach 20’183.54 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20’301.06 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20’207.08 Zählern.

SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der SPI auf 19’954.36 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 28.04.2026, wurde der SPI mit 18’537.94 Punkten berechnet. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 28.07.2025, den Wert von 16’649.77 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 11.23 Prozent zu. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20’370.23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten verzeichnet.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell LEM (+ 21.36 Prozent auf 463.00 CHF), Schweiter Technologies (+ 13.81 Prozent auf 342.00 CHF), Forbo International (+ 9.51 Prozent auf 864.00 CHF), SIG Group (+ 8.56 Prozent auf 15.35 CHF) und Sulzer (+ 7.49 Prozent auf 152.20 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen ASMALLWORLD (-9.60 Prozent auf 0.57 CHF), Adval Tech (-7.08 Prozent auf 42.00 CHF), MindMaze Therapeutics (-6.78 Prozent auf 0.17 CHF), Edisun Power Europe (-5.73 Prozent auf 65.80 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-3.86 Prozent auf 6.48 CHF).

SPI-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die SIG Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 1’424’862 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 307.551 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Die EvoNext-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Curatis-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch