Handel in Zürich: SPI legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Am Montag fiel der SPI via SIX zum Handelsende um 0.64 Prozent auf 20’181.31 Punkte. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.491 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0.218 Prozent leichter bei 20’266.33 Punkten, nach 20’310.57 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20’313.20 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 20’167.11 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Vor einem Monat, am 17.07.2026, stand der SPI noch bei 20’156.26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Stand von 18’681.02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16’768.59 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10.63 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’847.58 Zählern.

SPI-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell EvoNext (+ 32.50 Prozent auf 2.65 CHF), Bell (+ 5.85 Prozent auf 217.00 CHF), Accelleron Industries (+ 5.59 Prozent auf 79.30 CHF), Feintool International (+ 4.31 Prozent auf 10.90 CHF) und Addex Therapeutics (+ 4.08 Prozent auf 0.04 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil SIG Group (-17.59 Prozent auf 12.74 CHF), Highlight Event and Entertainment (-10.34 Prozent auf 5.20 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-7.81 Prozent auf 32.45 CHF), mobilezone (-6.10 Prozent auf 12.92 CHF) und VZ (-4.22 Prozent auf 168.00 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die SIG Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 4’783’966 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 306.228 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11.77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch