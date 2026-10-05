Roche Aktie 1203211 / CH0012032113
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Marktbericht
|
05.10.2026 17:58:12
Handel in Zürich: SPI klettert zum Handelsende
Am Montagabend wagten sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.
Letztendlich gewann der SPI im SIX-Handel 0.31 Prozent auf 19’456.93 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.418 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.260 Prozent stärker bei 19’447.60 Punkten in den Handel, nach 19’397.24 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 19’398.62 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19’587.95 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 20’206.24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, betrug der SPI-Kurs 20’326.79 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Stand von 17’208.77 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 6.66 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’847.58 Zählern.
SPI-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit ASMALLWORLD (+ 8.33 Prozent auf 0.78 CHF), Tecan (N) (+ 5.36 Prozent auf 243.60 CHF), GAM (+ 4.93 Prozent auf 0.07 CHF), Private Equity (+ 3.72 Prozent auf 61.40 CHF) und MCH (+ 3.63 Prozent auf 6.86 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Curatis (-8.00 Prozent auf 16.10 CHF), Adval Tech (-6.82 Prozent auf 41.00 CHF), SHL Telemedicine (-6.54 Prozent auf 1.00 CHF), Sensirion (-5.30 Prozent auf 89.30 CHF) und Sika (-4.79 Prozent auf 175.00 CHF).
Diese SPI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4’477’510 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 305.175 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick
Unter den SPI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tecan (N)
|
17:58
|Handel in Zürich: SPI klettert zum Handelsende (finanzen.ch)
|
15:58
|SIX-Handel: Börsianer lassen SPI am Montagnachmittag steigen (finanzen.ch)
|
12:26
|SPI-Handel aktuell: Pluszeichen im SPI (finanzen.ch)
|
29.09.26
|SPI-Papier Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Tecan (N) von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Gewinne in Zürich: SPI beginnt Montagshandel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
24.09.26
|SPI aktuell: SPI verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Abschläge (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI nachmittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Verluste in Zürich: SPI im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Tecan (N)
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|19’456.93
|0.31%
Börse aktuell - Live TickerSMI letztlich fester -- DAX beendet volatilen Handel etwas höher -- Asiens Börsen schliesslich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich zum Wochenbeginn aufwärts. Der DAX zeigte sich mit einer unsicheren Tendenz. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es am Montag nach oben.