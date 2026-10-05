Handel in Zürich: SPI klettert zum Handelsende

Letztendlich gewann der SPI im SIX-Handel 0.31 Prozent auf 19’456.93 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.418 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.260 Prozent stärker bei 19’447.60 Punkten in den Handel, nach 19’397.24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 19’398.62 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19’587.95 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 20’206.24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, betrug der SPI-Kurs 20’326.79 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Stand von 17’208.77 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 6.66 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’847.58 Zählern.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit ASMALLWORLD (+ 8.33 Prozent auf 0.78 CHF), Tecan (N) (+ 5.36 Prozent auf 243.60 CHF), GAM (+ 4.93 Prozent auf 0.07 CHF), Private Equity (+ 3.72 Prozent auf 61.40 CHF) und MCH (+ 3.63 Prozent auf 6.86 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Curatis (-8.00 Prozent auf 16.10 CHF), Adval Tech (-6.82 Prozent auf 41.00 CHF), SHL Telemedicine (-6.54 Prozent auf 1.00 CHF), Sensirion (-5.30 Prozent auf 89.30 CHF) und Sika (-4.79 Prozent auf 175.00 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4’477’510 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 305.175 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Unter den SPI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch