Handel in Zürich: SPI in Rot

Um 12:09 Uhr fällt der SPI im SIX-Handel um 2.65 Prozent auf 15’922.54 Punkte zurück. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2.216 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 1.77 Prozent tiefer bei 16’066.93 Punkten in den Freitagshandel, nach 16’356.34 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Freitag bei 15’922.54 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16’103.00 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der SPI bereits um 2.35 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.07.2024, wies der SPI einen Wert von 15’955.51 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.05.2024, stand der SPI noch bei 15’002.28 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.08.2023, wies der SPI 14’790.86 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 9.28 Prozent aufwärts. Bei 16’484.31 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 14’455.60 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 21.79 Prozent auf 9.50 CHF), SHL Telemedicine (+ 4.41 Prozent auf 3.79 CHF), HOCHDORF (+ 4.40) Prozent auf 5.22 CHF), Lalique (+ 4.19 Prozent auf 39.80 CHF) und Molecular Partners (+ 4.03 Prozent auf 6.19 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Comet (-9.93 Prozent auf 317.50 CHF), Idorsia (-9.16 Prozent auf 2.32 CHF), VAT (-8.97 Prozent auf 400.80 CHF), Addex Therapeutics (-7.32 Prozent auf 0.06 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-7.15 Prozent auf 45.29 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 4’450’317 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 262.099 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

Im SPI verzeichnet die Talenthouse-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.53 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

