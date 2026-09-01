Handel in Zürich: SPI gibt am Dienstagmittag nach

Um 12:09 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0.49 Prozent tiefer bei 20’011.80 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2.495 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.410 Prozent auf 20’193.59 Punkte an der Kurstafel, nach 20’111.20 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 20’193.59 Punkte, das Tagestief hingegen 19’982.35 Zähler.

SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der SPI einen Wert von 20’161.16 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 01.06.2026, lag der SPI-Kurs bei 18’837.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, lag der SPI bei 16’889.15 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9.70 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Xlife Sciences (+ 6.92 Prozent auf 13.90 CHF), Curatis (+ 5.79 Prozent auf 20.10 CHF), Gurit (+ 4.31 Prozent auf 50.80 CHF), Novartis (+ 4.09 Prozent auf 128.30 CHF) und Straumann (+ 3.51 Prozent auf 97.20 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Highlight Event and Entertainment (-11.76 Prozent auf 5.25 CHF), GAM (-8.85 Prozent auf 0.07 CHF), Partners Group (-7.18 Prozent auf 680.20 CHF), MindMaze Therapeutics (-5.27 Prozent auf 0.17 CHF) und Cicor Technologies (-4.87 Prozent auf 121.20 CHF).

SPI-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 2’881’444 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 309.981 Mrd. Euro im SPI den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Im SPI weist die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch