Handel in Zürich: SPI beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone

Der SPI steigt im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0.60 Prozent auf 19’825.11 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.447 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 19’797.36 Zählern und damit 0.461 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (19’706.45 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 19’825.11 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 19’797.36 Punkten.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Plus von 0.888 Prozent. Vor einem Monat, am 25.08.2026, wurde der SPI mit 20’421.31 Punkten berechnet. Der SPI stand vor drei Monaten, am 25.06.2026, bei 20’050.78 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, wies der SPI einen Stand von 16’483.08 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8.68 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 20’636.94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Addex Therapeutics (+ 6.56 Prozent auf 0.03 CHF), Medartis (+ 5.95 Prozent auf 89.10 CHF), BioVersys (+ 2.36 Prozent auf 26.00 CHF), VAT (+ 2.32 Prozent auf 660.40 CHF) und Huber + Suhner (+ 2.22 Prozent auf 184.20 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Feintool International (-9.84 Prozent auf 11.00 CHF), ASMALLWORLD (-6.67 Prozent auf 0.70 CHF), EvoNext (-3.20 Prozent auf 2.12 CHF), BVZ (-3.18 Prozent auf 1’520.00 CHF) und Edisun Power Europe (-2.81 Prozent auf 69.20 CHF).

SPI-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im SPI weist die Addex Therapeutics-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 422’500 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 316.157 Mrd. Euro im SPI den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11.77 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch