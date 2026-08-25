Highlight Event and Entertainment Aktie 358325 / CH0003583256
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25.08.2026 09:28:12
Handel in Zürich: SPI beginnt Dienstagssitzung in der Gewinnzone
Wie bereits am Vortag richtet sich der SPI auch am Dienstagmorgen in der Gewinnzone ein.
Am Dienstag gewinnt der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0.07 Prozent auf 20’325.92 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.517 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.092 Prozent auf 20’330.34 Punkte an der Kurstafel, nach 20’311.68 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SPI lag heute bei 20’320.00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20’330.34 Punkten erreichte.
SPI-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bewegte sich der SPI bei 20’069.67 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wies der SPI einen Stand von 19’052.12 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16’966.59 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 11.42 Prozent zu Buche. Bei 20’636.94 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16’847.58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI
Die Top-Aktien im SPI sind derzeit MindMaze Therapeutics (+ 9.47 Prozent auf 0.18 CHF), Banque Cantonale de Geneve (+ 4.65 Prozent auf 31.50 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 2.88 Prozent auf 5.35 CHF), HIAG Immobilien (+ 2.21 Prozent auf 129.60 CHF) und Ascom (+ 2.06 Prozent auf 5.44 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Curatis (-5.78 Prozent auf 18.75 CHF), Arbonia (-5.41 Prozent auf 3.67 CHF), SHL Telemedicine (-3.74 Prozent auf 1.03 CHF), Addex Therapeutics (-3.57 Prozent auf 0.03 CHF) und Groupe Minoteries SA (-3.48 Prozent auf 222.00 CHF).
SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Addex Therapeutics-Aktie das grösste Handelsvolumen im SPI auf. 229’290 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 322.426 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus
In diesem Jahr weist die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Curatis lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11.77 Prozent.
Redaktion finanzen.ch
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