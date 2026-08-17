Handel in Zürich: So performt der SPI am Montagmittag

Am Montag verliert der SPI um 12:06 Uhr via SIX 0.34 Prozent auf 20’240.97 Punkte. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2.491 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0.218 Prozent leichter bei 20’266.33 Punkten in den Handel, nach 20’310.57 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20’232.42 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20’313.20 Zählern.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 17.07.2026, wurde der SPI auf 20’156.26 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der SPI auf 18’681.02 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, erreichte der SPI einen Wert von 16’768.59 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10.96 Prozent zu. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Accelleron Industries (+ 7.86 Prozent auf 81.00 CHF), Bell (+ 4.39 Prozent auf 214.00 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 3.86 Prozent auf 12.90 CHF), Komax (+ 3.81 Prozent auf 81.70 CHF) und Idorsia (+ 3.63 Prozent auf 6.13 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil SIG Group (-16.30 Prozent auf 12.94 CHF), mobilezone (-4.94 Prozent auf 13.08 CHF), SHL Telemedicine (-4.25 Prozent auf 1.02 CHF), Gurit (-4.14 Prozent auf 27.80 CHF) und GAM (-4.02 Prozent auf 0.08 CHF).

SPI-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die SIG Group-Aktie. 2’494’301 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 306.228 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

Im SPI hat die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch