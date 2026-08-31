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SIX-Handel im Blick 31.08.2026 12:26:21

Handel in Zürich: So entwickelt sich der SMI aktuell

Handel in Zürich: So entwickelt sich der SMI aktuell

Der SMI zeigt sich am Montag mit negativen Notierungen.

Am Montag verliert der SMI um 12:09 Uhr via SIX 0.39 Prozent auf 14’343.78 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1.664 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.139 Prozent leichter bei 14’379.70 Punkten in den Handel, nach 14’399.77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14’342.24 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14’412.97 Zählern.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14’346.14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, stand der SMI bei 13’542.66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, einen Stand von 12’187.58 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8.28 Prozent. 14’669.51 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Bei 12’053.51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Logitech (+ 0.38 Prozent auf 80.18 CHF), Swisscom (+ 0.32 Prozent auf 631.00 CHF), Amrize (+ 0.28 Prozent auf 36.00 CHF), Sika (+ 0.26 Prozent auf 193.50 CHF) und Swiss Re (+ 0.25 Prozent auf 141.50 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Holcim (-1.48 Prozent auf 71.94 CHF), Roche (-0.98 Prozent auf 355.20 CHF), Lonza (-0.86 Prozent auf 578.80 CHF), Givaudan (-0.81 Prozent auf 3’295.00 CHF) und Partners Group (-0.59 Prozent auf 745.00 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 735’190 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 304.414 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 6.10 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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