Bajaj Mobility Aktie 41860974 / AT0000KTMI02
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21.10.2026 12:26:35
Handel in Zürich: So bewegt sich der SPI mittags
Am Mittwoch zeigen sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.
Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 12:06 Uhr um 0.25 Prozent fester bei 20’449.40 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.542 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.026 Prozent leichter bei 20’393.79 Punkten in den Mittwochshandel, nach 20’399.08 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SPI lag heute bei 20’471.00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20’344.78 Punkten erreichte.
SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht stieg der SPI bereits um 1.19 Prozent. Der SPI stand vor einem Monat, am 21.09.2026, bei 19’760.15 Punkten. Der SPI lag vor drei Monaten, am 21.07.2026, bei 20’095.03 Punkten. Der SPI lag vor einem Jahr, am 21.10.2025, bei 17’360.58 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12.10 Prozent nach oben. Bei 20’636.94 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 16’847.58 Zähler.
Das sind die Tops und Flops im SPI
Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Adecco SA (+ 9.75 Prozent auf 23.18 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 4.54 Prozent auf 19.58 CHF), Comet (+ 3.90 Prozent auf 357.00 CHF), Sensirion (+ 3.71 Prozent auf 86.60 CHF) und ams-OSRAM (+ 3.23 Prozent auf 18.86 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Highlight Event and Entertainment (-9.64 Prozent auf 4.50 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-4.55 Prozent auf 31.50 CHF), Zug Estates B (-3.56 Prozent auf 2’170.00 CHF), lastminutecom (-3.05 Prozent auf 8.90 CHF) und SHL Telemedicine (-2.90 Prozent auf 1.01 CHF).
Diese SPI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 779’194 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 331.235 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.
Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick
Die EvoNext-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Mit 8.20 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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