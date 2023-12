Handel in Zürich: SMI zum Start mit Gewinnen

Der SMI notiert im SIX-Handel um 09:10 Uhr um 0.16 Prozent höher bei 11’169.31 Punkten. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1.261 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0.023 Prozent stärker bei 11’153.77 Punkten, nach 11’151.22 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 11’170.31 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 11’153.77 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der SMI bereits um 0.962 Prozent. Vor einem Monat, am 13.11.2023, wurde der SMI mit einer Bewertung von 10’590.39 Punkten gehandelt. Der SMI lag vor drei Monaten, am 13.09.2023, bei 10’976.38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.12.2022, lag der SMI bei 11’136.62 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 1.74 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 11’616.37 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10’251.33 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Sika (+ 1.09 Prozent auf 251.30 CHF), Logitech (+ 0.87 Prozent auf 81.00 CHF), Givaudan (+ 0.75 Prozent auf 3’476.00 CHF), Partners Group (+ 0.73 Prozent auf 1’179.00 CHF) und Lonza (+ 0.67 Prozent auf 329.40 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Nestlé (-0.48 Prozent auf 98.47 CHF), Swisscom (-0.31 Prozent auf 509.00 CHF), Kühne + Nagel International (-0.22 Prozent auf 275.30 CHF), Swiss Re (-0.14 Prozent auf 99.80 CHF) und Swiss Life (-0.07 Prozent auf 575.80 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Die Aktie im SMI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 128’667 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 271.333 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Mit 6.16 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch