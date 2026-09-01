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Index im Blick 01.09.2026 09:28:18

Handel in Zürich: SMI zum Start des Dienstagshandels stärker

Handel in Zürich: SMI zum Start des Dienstagshandels stärker

Der SMI setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am zweiten Tag der Woche fort.

Um 09:10 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0.33 Prozent fester bei 14’333.45 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1.661 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.419 Prozent auf 14’346.23 Punkte an der Kurstafel, nach 14’286.43 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14’321.34 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 14’371.93 Punkten.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 14’346.14 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 01.06.2026, lag der SMI-Kurs bei 13’305.40 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.09.2025, wurde der SMI mit 12’176.52 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8.20 Prozent. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 14’669.51 Punkte. Bei 12’053.51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SMI aktuell

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Novartis (+ 4.88 Prozent auf 129.28 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0.51 Prozent auf 216.90 CHF), Swiss Re (+ 0.39 Prozent auf 141.10 CHF), Swisscom (+ 0.16 Prozent auf 627.50 CHF) und UBS (+ 0.16 Prozent auf 44.35 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Partners Group (-6.82 Prozent auf 682.80 CHF), Roche (-1.56 Prozent auf 347.30 CHF), Sika (-1.35 Prozent auf 189.45 CHF), Geberit (-0.88 Prozent auf 565.20 CHF) und Alcon (-0.61 Prozent auf 58.20 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 603’035 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 303.798 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Unter den SMI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.24 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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