Handel in Zürich: SMI zum Handelsende leichter

Zum Handelsschluss notierte der SMI im SIX-Handel 0.79 Prozent leichter bei 14’286.43 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1.664 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.139 Prozent leichter bei 14’379.70 Punkten in den Montagshandel, nach 14’399.77 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 14’270.46 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 14’412.97 Punkten.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14’346.14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wies der SMI einen Stand von 13’542.66 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, lag der SMI-Kurs bei 12’187.58 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.84 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14’669.51 Punkten. 12’053.51 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Alcon (+ 1.14 Prozent auf 58.56 CHF), Nestlé (+ 0.25 Prozent auf 78.82 CHF), Zurich Insurance (-0.20 Prozent auf 592.60 CHF), Swiss Life (-0.26 Prozent auf 919.00 CHF) und Novartis (-0.39 Prozent auf 123.26 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Holcim (-2.71 Prozent auf 71.04 CHF), Partners Group (-2.22 Prozent auf 732.80 CHF), Kühne + Nagel International (-1.86 Prozent auf 215.80 CHF), Roche (-1.64 Prozent auf 352.80 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1.37 Prozent auf 79.00 CHF).

SMI-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 4’524’771 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 304.414 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10.47 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.10 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch