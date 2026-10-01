Handel in Zürich: SMI zum Handelsende im Minus

Am Donnerstag notierte der SMI via SIX zum Handelsende 1.50 Prozent leichter bei 13’622.85 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1.568 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0.794 Prozent leichter bei 13’720.53 Punkten, nach 13’830.34 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13’609.15 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 13’796.15 Einheiten.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 2.93 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, betrug der SMI-Kurs 14’334.79 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14’114.00 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 01.10.2025, einen Wert von 12’360.13 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 2.83 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14’669.51 Punkten. 12’053.51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Logitech (+ 1.09 Prozent auf 85.34 CHF), Swiss Re (+ 0.36 Prozent auf 139.00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.25 Prozent auf 79.62 CHF), Roche (-0.03 Prozent auf 349.00 CHF) und Zurich Insurance (-0.60 Prozent auf 563.60 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Sandoz (-3.44 Prozent auf 68.42 CHF), Richemont (-3.38 Prozent auf 173.05 CHF), Holcim (-3.21 Prozent auf 64.48 CHF), UBS (-3.05 Prozent auf 39.06 CHF) und Galderma (-3.04 Prozent auf 160.80 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 4’781’803 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 293.432 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.53 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch