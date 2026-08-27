Handel in Zürich: SMI zeigt sich schlussendlich schwächer

Am Donnerstag ging es im SMI via SIX zum Handelsschluss um 1.08 Prozent auf 14’386.56 Punkte abwärts. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1.677 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.669 Prozent auf 14’445.61 Punkte an der Kurstafel, nach 14’542.90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 14’459.17 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14’323.30 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Verluste von 0.430 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, erreichte der SMI einen Wert von 14’421.97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13’627.41 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.08.2025, lag der SMI noch bei 12’207.12 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8.60 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Partners Group (+ 2.20 Prozent auf 751.80 CHF), Lonza (+ 0.10 Prozent auf 588.40 CHF), Richemont (+ 0.03 Prozent auf 191.05 CHF), UBS (-0.23 Prozent auf 43.80 CHF) und Alcon (-0.24 Prozent auf 58.46 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Givaudan (-2.94 Prozent auf 3’274.00 CHF), Novartis (-2.00 Prozent auf 124.64 CHF), Kühne + Nagel International (-1.77 Prozent auf 217.00 CHF), Nestlé (-1.69 Prozent auf 78.52 CHF) und Amrize (-1.67 Prozent auf 35.85 CHF).

Welche SMI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 3’718’956 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 316.756 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.19 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch