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SMI-Entwicklung 28.09.2026 09:28:20

Handel in Zürich: SMI verbucht zum Start Zuschläge

Handel in Zürich: SMI verbucht zum Start Zuschläge

Der SMI knüpft am Montagmorgen an seine Vortagesgewinne an.

Um 09:11 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0.84 Prozent auf 14’063.03 Punkte an der SMI-Kurstafel. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.577 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.638 Prozent stärker bei 14’034.74 Punkten in den Handel, nach 13’945.71 Punkten am Vortag.

Bei 14’063.57 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 14’031.19 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SMI auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 28.08.2026, erreichte der SMI einen Stand von 14’399.77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, notierte der SMI bei 14’172.71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, einen Stand von 11’929.80 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 6.16 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 14’669.51 Punkte. Bei 12’053.51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Lonza (+ 1.72 Prozent auf 579.00 CHF), Geberit (+ 1.54 Prozent auf 554.20 CHF), Roche (+ 1.39 Prozent auf 365.30 CHF), Nestlé (+ 1.35 Prozent auf 78.21 CHF) und Partners Group (+ 1.13 Prozent auf 607.80 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-0.52 Prozent auf 79.76 CHF), Logitech (-0.52 Prozent auf 83.56 CHF), Richemont (+ 0.29 Prozent auf 171.90 CHF), Sandoz (+ 0.39 Prozent auf 71.44 CHF) und Holcim (+ 0.56 Prozent auf 67.64 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 229’936 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 303.377 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.26 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.59 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
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● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
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Long 12’588.11 8.94 S17B5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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