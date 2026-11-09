Handel in Zürich: SMI verbucht nachmittags Zuschläge

Am Montag tendiert der SMI um 15:40 Uhr via SIX 0.51 Prozent fester bei 14’872.03 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1.717 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0.071 Prozent auf 14’786.06 Punkte an der Kurstafel, nach 14’796.50 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14’777.55 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14’917.66 Einheiten.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Der SMI wies vor einem Monat, am 09.10.2026, einen Stand von 13’787.40 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 14’544.91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Stand von 12’298.35 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 12.26 Prozent zu Buche. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15’092.56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.60 Prozent auf 68.72 CHF), Sika (+ 2.48 Prozent auf 189.85 CHF), Roche (+ 2.18 Prozent auf 398.80 CHF), Holcim (+ 1.34 Prozent auf 74.24 CHF) und Geberit (+ 0.86 Prozent auf 585.00 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Swiss Re (-1.61 Prozent auf 149.50 CHF), Galderma (-1.12 Prozent auf 189.60 CHF), Zurich Insurance (-0.60 Prozent auf 626.40 CHF), Givaudan (-0.57 Prozent auf 4’031.00 CHF) und Nestlé (-0.49 Prozent auf 85.43 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1’335’093 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 339.785 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10.97 erwartet. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.98 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch