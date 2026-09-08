SMI 998089 / CH0009980894
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08.09.2026 15:58:17
Handel in Zürich: SMI schwächelt am Nachmittag
Das macht das Börsenbarometer in Zürich aktuell.
Am Dienstag steht der SMI um 15:41 Uhr via SIX 1.56 Prozent im Minus bei 14’057.24 Punkten. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1.655 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 1.36 Prozent auf 14’085.53 Punkte an der Kurstafel, nach 14’279.38 Punkten am Vortag.
Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 14’342.71 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14’036.88 Punkten lag.
SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Stand von 14’544.91 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, stand der SMI noch bei 13’320.99 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 08.09.2025, den Stand von 12’312.65 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6.11 Prozent aufwärts. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14’669.51 Punkten. 12’053.51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI
Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.82 Prozent auf 80.44 CHF), Swisscom (+ 1.81 Prozent auf 645.50 CHF), Nestlé (+ 1.54 Prozent auf 79.97 CHF), UBS (+ 1.10 Prozent auf 44.85 CHF) und Partners Group (+ 0.93 Prozent auf 672.20 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Novartis (-10.09 Prozent auf 112.80 CHF), Amrize (-2.20 Prozent auf 34.74 CHF), Alcon (-1.72 Prozent auf 55.98 CHF), Holcim (-1.44 Prozent auf 72.68 CHF) und Zurich Insurance (-1.21 Prozent auf 589.80 CHF).
Die teuersten Unternehmen im SMI
Im SMI weist die Novartis-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 5’417’007 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 301.780 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SMI-Aktien
2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.83 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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