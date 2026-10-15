Handel in Zürich: SMI präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels fester

Am Donnerstag geht es im SMI um 09:11 Uhr via SIX um 0.71 Prozent auf 14’230.23 Punkte aufwärts. Die SMI-Mitglieder sind damit 1.597 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.399 Prozent auf 14’186.36 Punkte an der Kurstafel, nach 14’129.93 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 14’235.95 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14’174.14 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Plus von 2.76 Prozent. Der SMI notierte noch vor einem Monat, am 15.09.2026, bei 13’808.87 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, bei 14’307.31 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12’529.58 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 7.42 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12’053.51 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Nestlé (+ 2.38 Prozent auf 80.77 CHF), Zurich Insurance (+ 2.13 Prozent auf 604.20 CHF), Swiss Re (+ 1.63 Prozent auf 149.35 CHF), Novartis (+ 1.52 Prozent auf 124.52 CHF) und Swiss Life (+ 1.43 Prozent auf 920.40 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-4.56 Prozent auf 75.28 CHF), Logitech (-0.49 Prozent auf 84.60 CHF), UBS (-0.41 Prozent auf 39.31 CHF), Holcim (-0.09 Prozent auf 64.22 CHF) und Partners Group (-0.07 Prozent auf 596.80 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Im SMI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 281’323 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 307.413 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10.49 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.44 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch