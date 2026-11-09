Handel in Zürich: SMI-Börsianer greifen zum Start zu

Der SMI notiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0.01 Prozent fester bei 14’797.52 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1.717 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.071 Prozent auf 14’786.06 Punkte an der Kurstafel, nach 14’796.50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 14’800.57 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14’777.55 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 09.10.2026, wies der SMI einen Wert von 13’787.40 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 14’544.91 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12’298.35 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 11.70 Prozent aufwärts. Bei 15’092.56 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief steht hingegen bei 12’053.51 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Sandoz (+ 1.24 Prozent auf 84.82 CHF), Roche (+ 0.79 Prozent auf 393.40 CHF), Lonza (+ 0.78 Prozent auf 668.60 CHF), Galderma (+ 0.63 Prozent auf 192.95 CHF) und Novartis (+ 0.60 Prozent auf 133.88 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Richemont (-2.00 Prozent auf 166.25 CHF), Amrize (-1.87 Prozent auf 34.08 CHF), Swiss Re (-1.41 Prozent auf 149.80 CHF), Logitech (-0.51 Prozent auf 78.52 CHF) und Partners Group (-0.48 Prozent auf 667.60 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 202’784 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 339.785 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10.97 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.98 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch