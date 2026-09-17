Handel in Zürich: SMI bewegt sich am Mittag im Plus

Um 12:09 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0.14 Prozent fester bei 13’887.84 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1.583 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.367 Prozent auf 13’919.53 Punkte an der Kurstafel, nach 13’868.66 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 13’876.65 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 13’928.34 Punkten.

SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der SMI bereits um 0.411 Prozent. Der SMI notierte noch vor einem Monat, am 17.08.2026, bei 14’302.39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, wies der SMI einen Stand von 13’815.24 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, notierte der SMI bei 11’998.96 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4.84 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Punkten verzeichnet.

SMI-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.58 Prozent auf 79.50 CHF), Logitech (+ 1.02 Prozent auf 83.18 CHF), UBS (+ 0.67 Prozent auf 42.04 CHF), Swiss Life (+ 0.50 Prozent auf 926.80 CHF) und Novartis (+ 0.47 Prozent auf 114.82 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Alcon (-1.56 Prozent auf 54.24 CHF), Roche (-1.24 Prozent auf 358.00 CHF), Partners Group (-0.81 Prozent auf 614.40 CHF), Amrize (-0.56 Prozent auf 32.11 CHF) und Geberit (-0.37 Prozent auf 542.80 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 2’170’440 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 303.309 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10.15 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.32 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch