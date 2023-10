Handel in Zürich: SMI am Mittag fester

Am Donnerstag tendiert der SMI um 12:09 Uhr via SIX 0.15 Prozent höher bei 10’772.42 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1.217 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.297 Prozent auf 10’788.10 Punkte an der Kurstafel, nach 10’756.19 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 10’744.84 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 10’801.96 Einheiten.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der SMI bereits um 1.85 Prozent nach. Vor einem Monat, am 05.09.2023, wurde der SMI auf 10’958.90 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 05.07.2023, wies der SMI 11’193.92 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 05.10.2022, wies der SMI einen Wert von 10’477.69 Punkten auf.

Der Index büsste seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 1.88 Prozent ein. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 11’616.37 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 10’395.33 Punkte.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Richemont (+ 1.40 Prozent auf 112.00 CHF), Lonza (+ 1.30 Prozent auf 421.30 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1.01 Prozent auf 260.60 CHF), Givaudan (+ 1.00 Prozent auf 2’928.00 CHF) und Partners Group (+ 0.85 Prozent auf 1’010.50 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil UBS (-0.96 Prozent auf 21.72 CHF), Novartis (-0.91 Prozent auf 86.80 CHF), Holcim (-0.32 Prozent auf 56.58 CHF), Swisscom (+ 0.07 Prozent auf 536.80 CHF) und Swiss Re (+ 0.15 Prozent auf 92.08 CHF) unter Druck.

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SMI auf

Im SMI weist die Novartis-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 803’521 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 275.849 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist mit 8.94 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Swiss Re-Aktie offeriert Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.94 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

