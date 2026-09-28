Roche Aktie 149905998 / CH1499059983
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28.09.2026 09:28:20
Handel in Zürich: SLI zum Start in Grün
So bewegt sich der SLI heute.
Der SLI legt im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0.68 Prozent auf 2’260.81 Punkte zu. Zuvor eröffnete der Index bei 2’257.34 Zählern und damit 0.530 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2’245.45 Punkte).
Der SLI verzeichnete bei 2’256.36 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2’261.10 Einheiten.
SLI seit Beginn Jahr
Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 28.08.2026, den Stand von 2’312.04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2’268.71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Wert von 1’956.41 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5.11 Prozent aufwärts. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1’915.56 Zähler.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Lonza (+ 1.72 Prozent auf 579.00 CHF), Geberit (+ 1.54 Prozent auf 554.20 CHF), Roche (+ 1.39 Prozent auf 365.30 CHF), Nestlé (+ 1.35 Prozent auf 78.21 CHF) und Sonova (+ 1.16 Prozent auf 243.80 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen VAT (-1.92 Prozent auf 642.20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.52 Prozent auf 79.76 CHF), Logitech (-0.52 Prozent auf 83.56 CHF), Julius Bär (+ 0.00 Prozent auf 71.24 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0.26 Prozent auf 227.30 CHF).
SLI-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Das grösste Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 229’936 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 303.377 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus
Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7.59 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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