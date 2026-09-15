ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Marktbericht
|
15.09.2026 17:58:16
Handel in Zürich: SLI zum Handelsende im Minus
Der SLI verzeichnete am Abend Verluste.
Am Dienstag bewegte sich der SLI via SIX letztendlich 0.57 Prozent schwächer bei 2’211.36 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.766 Prozent auf 2’207.09 Punkte an der Kurstafel, nach 2’224.12 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’216.08 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’189.31 Zählern.
So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der SLI auf 2’318.31 Punkte taxiert. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, bei 2’198.27 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, wurde der SLI mit 2’007.72 Punkten gehandelt.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2.81 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’352.31 Punkten. 1’915.56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Swisscom (+ 2.05 Prozent auf 673.00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.64 Prozent auf 76.68 CHF), Zurich Insurance (+ 1.14 Prozent auf 600.80 CHF), Swiss Re (+ 1.12 Prozent auf 140.00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0.93 Prozent auf 218.20 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen UBS (-3.39 Prozent auf 41.86 CHF), Partners Group (-2.56 Prozent auf 625.00 CHF), Julius Bär (-2.29 Prozent auf 72.60 CHF), Richemont (-1.85 Prozent auf 169.85 CHF) und Nestlé (-1.65 Prozent auf 77.89 CHF).
Welche Aktien im SLI das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 7’856’798 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 290.528 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick
In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Swisscom AG
|
17:58
|Handel in Zürich: SLI zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
16:29
|Swisscom Aktie News: Swisscom am Nachmittag höher (finanzen.ch)
|
15:58
|Zurückhaltung in Zürich: SLI schwächelt (finanzen.ch)
|
12:29
|Swisscom Aktie News: Swisscom gewinnt am Mittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
12:26
|Zurückhaltung in Zürich: So performt der SLI mittags (finanzen.ch)
|
09:29
|Swisscom Aktie News: Swisscom am Dienstagvormittag nahe Nulllinie (finanzen.ch)
|
09:28
|Minuszeichen in Zürich: SLI zum Start des Dienstagshandels in Rot (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI zum Start leichter (finanzen.ch)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|14.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.04.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2’211.36
|-0.57%
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und KI-Bedenken belasten: SMI und DAX schliessen leichter -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt steckten im Dienstagshandel Verluste ein. An der Wall Street halten sich die Anleger zurück. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.