Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’804 -0.5%  SPI 19’455 -0.4%  Dow 51’927 -0.9%  DAX 25’423 -0.1%  Euro 0.9452 0.2%  EStoxx50 6’239 -0.4%  Gold 4’291 -0.2%  Bitcoin 62’591 -2.1%  Dollar 0.8189 0.2%  Öl 108 2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Hohe Ölpreise bremsen: Warum die Aktien-Rally laut Analysten trotzdem nicht gefährdet ist
BMW-Aktie im Plus: Grosses Interesse an E-Autos - Neuer iX3 beliebt bei Kunden
Partners Group-Aktie tiefer: Privatmarktspezialist finanziert für Bregal Unternehmerkapital (BU) den Kauf von MDT
UBS-Aktie sackt ab: Branchenschwäche belastet Banken- und Finanzwerte europaweit
Tesla, American Express & Co: Warum Milliarden-IPOs wie OpenAI und Anthropic Blue-Chip-Aktien treffen könnten
Suche...
ETF Sparplan

ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Marktbericht 15.09.2026 17:58:16

Handel in Zürich: SLI zum Handelsende im Minus

Handel in Zürich: SLI zum Handelsende im Minus

Der SLI verzeichnete am Abend Verluste.

ABB
76.64 CHF 1.46%
Kaufen Verkaufen

Am Dienstag bewegte sich der SLI via SIX letztendlich 0.57 Prozent schwächer bei 2’211.36 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.766 Prozent auf 2’207.09 Punkte an der Kurstafel, nach 2’224.12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’216.08 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’189.31 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der SLI auf 2’318.31 Punkte taxiert. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, bei 2’198.27 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, wurde der SLI mit 2’007.72 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2.81 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’352.31 Punkten. 1’915.56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Swisscom (+ 2.05 Prozent auf 673.00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.64 Prozent auf 76.68 CHF), Zurich Insurance (+ 1.14 Prozent auf 600.80 CHF), Swiss Re (+ 1.12 Prozent auf 140.00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0.93 Prozent auf 218.20 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen UBS (-3.39 Prozent auf 41.86 CHF), Partners Group (-2.56 Prozent auf 625.00 CHF), Julius Bär (-2.29 Prozent auf 72.60 CHF), Richemont (-1.85 Prozent auf 169.85 CHF) und Nestlé (-1.65 Prozent auf 77.89 CHF).

Welche Aktien im SLI das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 7’856’798 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 290.528 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2038 17.12.2027 141612851
Long 12.1778 18.06.2027 157036877
Long 767.2 18.09.2026 157436730
Typ Hebel Verfall Valor
Short 6.5017 17.12.2027 155830623
Short 11.6242 18.12.2026 155830618
Short 191.8 18.09.2026 155830615
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.96 12.14 159013272
Long 11.2824 6.39 157036486
Long 20.1474 2.47 158828042
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.6 12.12 157689040
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -53.55 134029532
Long 8 -22.90 152739223
Long 12 -9.75 152989418
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Swisscom AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14.09.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
21.08.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
13.08.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
12.08.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
24.07.26 ABB Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

16:45 Logo WHS Aus Vermögen wird Einkommen – Teil 3 – Der Hebel: Planbarer Cashflow durch professionelle Income-Strategien
14:50 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Logitech International SA, Cie Financiere Richemont SA, Swatch Group AG
10:43 Zwischen Hype und Halbleitern: Die neue Ordnung im Smartphone Markt
09:42 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
09:40 Erneute Flucht in die Schwergewichte
09:32 Marktüberblick: Softwareaktien gesucht
08:15 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Erholungsversuch zum Wochenbeginn
09.09.26 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’624.45 13.95 S6CB3U
Short 15’179.58 8.84 SLBZ3U
SMI-Kurs: 13’804.28 15.09.2026 17:30:00
Long 13’205.07 19.83 S8BFJU
Long 12’906.50 13.95 SJYBLU
Long 12’345.88 8.93 STABXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Roche-Aktie zieht an: Studienerfolg bei Krebsmittel - Tam-Peli verlängert Überleben bei Lungenkrebs
Novo Nordisk-Aktie: Neuer Name „Novo“ für die nächste Comeback-Phase
Fed vor Zinserhöhung: Warum Gold laut UBS trotzdem weiter steigen kann
UBS-Aktie sackt ab: Branchenschwäche belastet Banken- und Finanzwerte europaweit
UBS-Aktie tiefer: Fusion von drei Immobilienfonds wird umgesetzt
Evercore nennt 6 KI-Hardware-Favoriten – Apple & Co. im Fokus
Fed-Zinsentscheid rückt näher: SMI schliesst in Grün -- DAX schlussendlich im Minus -- US-Börsen zum Handelsende tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
HUGO BOSS-Aktie tiefer: Aufsichtsratschef gibt nach Frasers-Offensive auf
Tech-Aktien kräftig unter Druck: Warum die NVIDIA-Aktie dagegen halten könnte

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SLI 2’211.36 -0.57%