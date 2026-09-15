Handel in Zürich: SLI zum Handelsende im Minus

Am Dienstag bewegte sich der SLI via SIX letztendlich 0.57 Prozent schwächer bei 2’211.36 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.766 Prozent auf 2’207.09 Punkte an der Kurstafel, nach 2’224.12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’216.08 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’189.31 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der SLI auf 2’318.31 Punkte taxiert. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, bei 2’198.27 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, wurde der SLI mit 2’007.72 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2.81 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’352.31 Punkten. 1’915.56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Swisscom (+ 2.05 Prozent auf 673.00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.64 Prozent auf 76.68 CHF), Zurich Insurance (+ 1.14 Prozent auf 600.80 CHF), Swiss Re (+ 1.12 Prozent auf 140.00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0.93 Prozent auf 218.20 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen UBS (-3.39 Prozent auf 41.86 CHF), Partners Group (-2.56 Prozent auf 625.00 CHF), Julius Bär (-2.29 Prozent auf 72.60 CHF), Richemont (-1.85 Prozent auf 169.85 CHF) und Nestlé (-1.65 Prozent auf 77.89 CHF).

Welche Aktien im SLI das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 7’856’798 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 290.528 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch