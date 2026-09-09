Handel in Zürich: SLI sackt am Mittwochnachmittag ab

Um 15:40 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 1.46 Prozent tiefer bei 2’232.71 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.612 Prozent auf 2’251.87 Punkte an der Kurstafel, nach 2’265.74 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2’255.28 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 2’229.31 Einheiten.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der SLI bereits um 1.98 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der SLI einen Stand von 2’336.65 Punkten auf. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 09.06.2026, den Wert von 2’137.72 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’018.93 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3.80 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’352.31 Punkten. 1’915.56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Logitech (+ 1.33 Prozent auf 80.50 CHF), Lindt (+ 0.47 Prozent auf 8’480.00 CHF), Novartis (+ 0.14 Prozent auf 111.96 CHF), Swisscom (-0.31 Prozent auf 647.50 CHF) und Alcon (-0.32 Prozent auf 55.64 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Richemont (-3.89 Prozent auf 176.50 CHF), Lonza (-2.66 Prozent auf 541.20 CHF), Galderma (-2.61 Prozent auf 158.45 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2.49 Prozent auf 78.96 CHF) und Holcim (-2.47 Prozent auf 71.72 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 1’531’406 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 299.001 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10.41 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.82 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch