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28.10.2026 17:58:13
Handel in Zürich: SLI präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels leichter
Heute herrschte in Zürich ein ruhiger Handel.
Letztendlich beendete der SLI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.18 Prozent) bei 2’341.55 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.581 Prozent tiefer bei 2’332.05 Punkten in den Handel, nach 2’345.67 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2’348.33 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2’330.22 Punkten lag.
So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 0.644 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2’246.86 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2’316.39 Punkten gehandelt. Der SLI wies vor einem Jahr, am 28.10.2025, einen Wert von 2’018.62 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8.86 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2’352.31 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 1’915.56 Zähler.
SLI-Tops und -Flops
Die Top-Aktien im SLI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.93 Prozent auf 72.88 CHF), Partners Group (+ 1.38 Prozent auf 644.40 CHF), Lindt (+ 1.15 Prozent auf 8’335.00 CHF), Swiss Life (+ 1.06 Prozent auf 952.40 CHF) und VAT (+ 0.88 Prozent auf 598.80 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Logitech (-10.81 Prozent auf 82.02 CHF), Sandoz (-2.70 Prozent auf 79.88 CHF), Geberit (-1.11 Prozent auf 570.20 CHF), Straumann (-1.09 Prozent auf 96.60 CHF) und Lonza (-0.94 Prozent auf 629.80 CHF) unter Druck.
Die meistgehandelten SLI-Aktien
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7’135’443 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 343.860 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus
In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.17 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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