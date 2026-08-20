Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
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20.08.2026 17:58:10
Handel in Zürich: SLI präsentiert sich letztendlich leichter
Der SLI zeigte sich am vierten Tag der Woche in Rot.
Letztendlich fiel der SLI im SIX-Handel um 0.24 Prozent auf 2’298.41 Punkte. In den Handel ging der SLI 0.053 Prozent höher bei 2’305.09 Punkten, nach 2’303.88 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’307.15 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’288.37 Zählern.
So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Verluste von 0.589 Prozent. Der SLI stand vor einem Monat, am 20.07.2026, bei 2’282.80 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 20.05.2026, den Wert von 2’136.99 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, lag der SLI noch bei 2’023.28 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6.85 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Punkten registriert.
Tops und Flops im SLI aktuell
Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Givaudan (+ 2.07 Prozent auf 3’259.00 CHF), Schindler (+ 1.34 Prozent auf 257.60 CHF), Roche (+ 1.20 Prozent auf 371.80 CHF), Lonza (+ 1.14 Prozent auf 585.80 CHF) und Geberit (+ 0.95 Prozent auf 571.60 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Logitech (-4.83 Prozent auf 76.42 CHF), Helvetia Baloise (-1.51 Prozent auf 208.20 CHF), Richemont (-1.35 Prozent auf 182.95 CHF), Swiss Re (-1.32 Prozent auf 138.30 CHF) und Straumann (-1.23 Prozent auf 96.02 CHF).
Welche Aktien im SLI den grössten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2’119’505 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 307.560 Mrd. Euro den grössten Anteil.
KGV und Dividende der SLI-Titel
Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.35 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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