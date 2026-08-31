Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
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31.08.2026 15:58:03
Handel in Zürich: SLI präsentiert sich am Nachmittag schwächer
So bewegt sich der SLI heute.
Um 15:40 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0.59 Prozent tiefer bei 2’298.43 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.224 Prozent auf 2’306.86 Punkte an der Kurstafel, nach 2’312.04 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2’312.75 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 2’297.14 Einheiten.
SLI-Entwicklung im Jahresverlauf
Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2’289.83 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wurde der SLI mit 2’160.78 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, einen Stand von 2’006.14 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 6.86 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Aufsteiger und Absteiger im SLI
Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Logitech (+ 0.90 Prozent auf 80.60 CHF), Swisscom (+ 0.32 Prozent auf 631.00 CHF), Lindt (+ 0.23 Prozent auf 8’735.00 CHF), Sika (+ 0.18 Prozent auf 193.35 CHF) und Straumann (+ 0.11 Prozent auf 93.30 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Galderma (-1.99 Prozent auf 167.55 CHF), Holcim (-1.75 Prozent auf 71.74 CHF), Partners Group (-1.55 Prozent auf 737.80 CHF), Roche (-1.45 Prozent auf 353.50 CHF) und Kühne + Nagel International (-1.41 Prozent auf 216.80 CHF).
Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’174’303 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 304.414 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien
Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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