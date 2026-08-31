Handel in Zürich: SLI notiert zum Start des Montagshandels im Minus

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0.05 Prozent schwächer bei 2’310.86 Punkten. In den Montagshandel ging der SLI 0.224 Prozent tiefer bei 2’306.86 Punkten, nach 2’312.04 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Montag bei 2’312.07 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2’306.44 Punkten erreichte.

SLI seit Beginn Jahr

Der SLI wies am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, einen Wert von 2’289.83 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wurde der SLI mit 2’160.78 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 2’006.14 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7.43 Prozent zu Buche. Bei 2’352.31 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1’915.56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Amrize (+ 0.75 Prozent auf 36.17 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0.64 Prozent auf 221.30 CHF), Geberit (+ 0.62 Prozent auf 581.40 CHF), Swisscom (+ 0.56 Prozent auf 632.50 CHF) und Alcon (+ 0.52 Prozent auf 58.20 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Galderma (-1.14 Prozent auf 169.00 CHF), Sandoz (-0.84 Prozent auf 68.32 CHF), VAT (-0.60 Prozent auf 599.60 CHF), Partners Group (-0.45 Prozent auf 746.00 CHF) und Roche (-0.45 Prozent auf 357.10 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 182’355 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 304.414 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch