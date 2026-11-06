SLI 3025288 / CH0030252883
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06.11.2026 15:58:16
Handel in Zürich: SLI notiert am Nachmittag im Minus
Mit dem SLI geht es am Freitagnachmittag abwärts.
Am Freitag bewegt sich der SLI um 15:40 Uhr via SIX 1.97 Prozent tiefer bei 2’364.49 Punkten. Zuvor ging der SLI 1.77 Prozent leichter bei 2’369.29 Punkten in den Freitagshandel, nach 2’412.08 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2’378.69 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2’353.49 Einheiten.
SLI seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0.111 Prozent aufwärts. Der SLI wies vor einem Monat, am 06.10.2026, einen Stand von 2’226.28 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, wies der SLI einen Wert von 2’328.93 Punkten auf. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, bei 2’010.74 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9.93 Prozent nach oben. 2’433.53 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Bei 1’915.56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
SLI-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit VAT (+ 0.50 Prozent auf 523.80 CHF), Julius Bär (-0.09 Prozent auf 68.18 CHF), UBS (-0.20 Prozent auf 39.81 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.47 Prozent auf 67.18 CHF) und Amrize (-0.63 Prozent auf 34.62 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Swiss Re (-4.37 Prozent auf 152.25 CHF), Kühne + Nagel International (-4.08 Prozent auf 235.20 CHF), Lindt (-3.68 Prozent auf 8’515.00 CHF), Alcon (-2.93 Prozent auf 60.94 CHF) und Swisscom (-2.65 Prozent auf 715.00 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3’339’976 Aktien gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 344.359 Mrd. Euro den grössten Anteil.
Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 11.30 zu Buche schlagen. Mit 6.74 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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