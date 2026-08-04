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SLI-Entwicklung 04.08.2026 15:58:16

Handel in Zürich: SLI nachmittags freundlich

Handel in Zürich: SLI nachmittags freundlich

Der SLI steigt derzeit.

Kühne + Nagel International
199.86 CHF -0.43%
Kaufen Verkaufen

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0.77 Prozent höher bei 2’315.25 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.338 Prozent auf 2’305.28 Punkte an der Kurstafel, nach 2’297.51 Punkten am Vortag.

Bei 2’297.16 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2’319.26 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, lag der SLI bei 2’313.18 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.05.2026, stand der SLI noch bei 2’081.56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.08.2025, betrug der SLI-Kurs 1’964.52 Punkte.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7.64 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2’327.92 Punkte. Bei 1’915.56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SLI-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Partners Group (+ 3.60 Prozent auf 719.00 CHF), Holcim (+ 3.12 Prozent auf 74.04 CHF), VAT (+ 2.57 Prozent auf 623.00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.50 Prozent auf 82.08 CHF) und UBS (+ 2.23 Prozent auf 43.50 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Kühne + Nagel International (-1.23 Prozent auf 200.10 CHF), Zurich Insurance (-1.07 Prozent auf 608.80 CHF), Lindt (-0.91 Prozent auf 9’235.00 CHF), Swiss Re (-0.59 Prozent auf 134.90 CHF) und Helvetia Baloise (-0.46 Prozent auf 215.20 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2’342’612 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 301.760 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.59 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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