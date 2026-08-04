Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|SLI-Entwicklung
|
04.08.2026 15:58:16
Handel in Zürich: SLI nachmittags freundlich
Der SLI steigt derzeit.
Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0.77 Prozent höher bei 2’315.25 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.338 Prozent auf 2’305.28 Punkte an der Kurstafel, nach 2’297.51 Punkten am Vortag.
Bei 2’297.16 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2’319.26 Punkten den höchsten Stand markierte.
SLI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, lag der SLI bei 2’313.18 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.05.2026, stand der SLI noch bei 2’081.56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.08.2025, betrug der SLI-Kurs 1’964.52 Punkte.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7.64 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2’327.92 Punkte. Bei 1’915.56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
SLI-Top-Flop-Aktien
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Partners Group (+ 3.60 Prozent auf 719.00 CHF), Holcim (+ 3.12 Prozent auf 74.04 CHF), VAT (+ 2.57 Prozent auf 623.00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.50 Prozent auf 82.08 CHF) und UBS (+ 2.23 Prozent auf 43.50 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Kühne + Nagel International (-1.23 Prozent auf 200.10 CHF), Zurich Insurance (-1.07 Prozent auf 608.80 CHF), Lindt (-0.91 Prozent auf 9’235.00 CHF), Swiss Re (-0.59 Prozent auf 134.90 CHF) und Helvetia Baloise (-0.46 Prozent auf 215.20 CHF).
SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2’342’612 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 301.760 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus
Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.59 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Holcim AG
|
16:29
|Holcim Aktie News: Holcim am Freitagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
15:58
|Gewinne in Zürich: So steht der SLI aktuell (finanzen.ch)
|
12:29
|Holcim Aktie News: Holcim am Mittag tiefer (finanzen.ch)
|
12:26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI verbucht Zuschläge (finanzen.ch)
|
09:29
|Holcim Aktie News: Holcim am Freitagvormittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
06.08.26
|SLI aktuell: SLI-Anleger greifen zu (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Freundlicher Handel: So bewegt sich der SMI am Mittag (finanzen.ch)
Analysen zu Holcim AG
|11.05.26
|Holcim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Holcim Buy
|Deutsche Bank AG
|10.04.26
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Holcim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Holcim Buy
|Deutsche Bank AG
|10.04.26
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Holcim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Holcim Buy
|Deutsche Bank AG
|10.04.26
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|30.06.25
|Holcim Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
ABB am 04.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2’343.72
|0.64%
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen verbuchen Gewinne. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.