Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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16.10.2026 15:58:12
Handel in Zürich: SLI liegt am Nachmittag im Plus
Am Nachmittag wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.
Am Freitag bewegt sich der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0.37 Prozent höher bei 2’307.59 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.185 Prozent fester bei 2’303.34 Punkten in den Freitagshandel, nach 2’299.08 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2’309.05 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2’296.95 Einheiten.
SLI seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 3.56 Prozent aufwärts. Der SLI wies vor einem Monat, am 16.09.2026, einen Stand von 2’220.49 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, wies der SLI einen Wert von 2’290.79 Punkten auf. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, bei 2’051.01 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.28 Prozent nach oben. 2’352.31 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Bei 1’915.56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
SLI-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Nestlé (+ 1.69 Prozent auf 82.44 CHF), Partners Group (+ 1.67 Prozent auf 610.20 CHF), Galderma (+ 1.60 Prozent auf 174.90 CHF), Amrize (+ 1.52 Prozent auf 31.31 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1.26 Prozent auf 233.70 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Novartis (-1.06 Prozent auf 124.56 CHF), Roche (-0.50 Prozent auf 377.80 CHF), Givaudan (-0.48 Prozent auf 3’916.00 CHF), Lonza (-0.36 Prozent auf 601.60 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0.26 Prozent auf 76.00 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1’926’486 Aktien gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 317.750 Mrd. Euro den grössten Anteil.
Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.75 zu Buche schlagen. Mit 7.51 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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