Handel in Zürich: SLI letztendlich in der Verlustzone

Am Dienstag tendierte der SLI via SIX schlussendlich 0.27 Prozent tiefer bei 2’374.37 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.532 Prozent auf 2’368.07 Punkte an der Kurstafel, nach 2’380.73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’364.36 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’388.64 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, mit 2’210.64 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, wies der SLI einen Stand von 2’297.51 Punkten auf. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 03.11.2025, den Stand von 2’008.52 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 10.39 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2’388.64 Punkten. Bei 1’915.56 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.63 Prozent auf 72.50 CHF), Helvetia Baloise (+ 1.28 Prozent auf 222.40 CHF), Lonza (+ 0.62 Prozent auf 652.20 CHF), VAT (+ 0.60 Prozent auf 568.00 CHF) und Swiss Life (+ 0.56 Prozent auf 965.00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Logitech (-2.75 Prozent auf 76.36 CHF), Geberit (-2.21 Prozent auf 576.00 CHF), Roche (-1.56 Prozent auf 391.00 CHF), Galderma (-1.31 Prozent auf 189.00 CHF) und Sonova (-1.26 Prozent auf 281.60 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 4’040’006 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 351.228 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SLI-Titel

2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.04 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch