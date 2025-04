Handel in Zürich: SLI gibt am Dienstagmittag nach

Um 12:09 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0.54 Prozent leichter bei 1’863.09 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0.682 Prozent auf 1’860.43 Punkte an der Kurstafel, nach 1’873.20 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1’848.81 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 1’866.39 Punkten.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, bei 2’107.77 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.01.2025, wurde der SLI mit 2’024.37 Punkten gehandelt. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 22.04.2024, den Stand von 1’846.68 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 3.04 Prozent nach unten. Bei 2’146.62 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 1’721.32 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Lonza (+ 1.37 Prozent auf 546.60 CHF), Swiss Re (+ 0.81 Prozent auf 142.95 CHF), Swiss Life (+ 0.77 Prozent auf 789.20 CHF), Zurich Insurance (+ 0.68 Prozent auf 563.60 CHF) und Schindler (+ 0.66 Prozent auf 275.80 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Geberit (-3.16 Prozent auf 533.80 CHF), Temenos (-2.77 Prozent auf 61.40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2.73 Prozent auf 41.05 CHF), Partners Group (-2.46 Prozent auf 1’032.00 CHF) und Nestlé (-2.38 Prozent auf 85.89 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 1’826’787 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 242.503 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9.49 zu Buche schlagen. Adecco SA lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.14 Prozent.

